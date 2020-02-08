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86 eserden oluşan 4 sergiyi Canaltay açtı

Giriş Tarihi: 8.2.2020 ABONE OL
86 eserden oluşan 4 sergiyi Canaltay açtı
KIBRIS Modern Sanat Müzesi için Kazakistanlı sanatçılar Sergey Anarbekov'un (Göçebe Ritmi) isimli 9 eseri, Baktygerey Teleubay'ın (Miras) isimli 17 eseri, İlsuyar Kazakova'nın (Hikayeler) isimli 20 eseri ile Moldir Baigozhanova'nın (Orta Asya Halklarının Tarihi ve Sanatı) isimli 35 baskı resim + 5 yağlı boya resimden hazırlanan ve toplamda 86 eserin sergileneceği dört ayrı Kişisel Resim Sergisi UBP Gazimağusa milletvekili Resmiye Canaltay tarafından açıldı. Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde yer alan sergilerin açılışına, Milletvekili Resmiye Canaltay başta olmak üzere, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, sanatçılar ve davetliler katıldı. Rektör yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, sanatçılar Sergey Anarbekov, Baktygerey Teleubay, Ilsuyar Kazakova, Moldir Baigozhanova ile milletvekili Resmiye Canaltay açılışta birer konuşma yaptı. Sergilerin, 12 Şubat'a kadar açık kalacağı öğrenildi.
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86 eserden oluşan 4 sergiyi Canaltay açtı
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