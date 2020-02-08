Anne ve babalara çocuk eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

40 kurumun işbirliği ile kurulan Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği'nin düzenlediği ana-baba okulu büyük ilgi ile başladı. Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen ilk toplantıda anne ve babalar salonu tamamen doldurdu. Uzun süredir düzenledikleri etkinliklerde eğitimcilere ve çocuklara dokunduklarını belirten dernek Başkanı Gülay Morgül bu defa en önemli unsur anne ve babalarla buluştuklarını belirtti. Morgül, "Bu seminer ve birlikteliğin hedefi yeni ve farklı görüşleri doğru bir şekilde paylaşmaktır. Burada toplanma amacımız ailelerimizi bilinçlendirmek ve zorlandıkları konularda birçok soruya yanıt bulabilmek içindir. Aile içindeki bireylerin kişilik yapısı çocuğun kişiliğini şekillendirir. Yani aile iletişim becerilerini kullanamazsa çocukta bu becerileri kullanamaz. İnatçılık, içe yada dışa dönüklük genlerden gelir. Gen ve çevre doğru kullanılırsa geliştirilir. Eğer nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız çocuğu zorlamayın, bozarsanız" dedi. Psikolog Banu İkincisoy da verdiği bilgilerle anne babalara ışık tuttu.