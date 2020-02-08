Baba-kız tiyatroda aynı sahnede

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55 yıllık amatör tiyatro grubu Dost Oyuncular'ın sahneye koyduğu "Pir Sultan Abdal" oyununda baba Hasan Butuk ile 16 yaşındaki kızı Yaren ipek Butuk birlikte rol aldı. Oyunda Pir Sultan'ı baba Hasan Butuk, sevdiği kız rolünü ise kendi öz kızı Yaren İpek Butuk üstlendi. Danişment Gazi Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Yaren İpek Butuk babası ile aynı sahnede olmanın gururunu yaşadığını söyledi. 51 yaşındaki tiyatrocu Hasan Butuk ise, "Kızım son derece başarılı, gelecek vaat eden çok yönlü bir yetenek. Aynı sahneyi onunla paylaşmak muhteşem bir duygu. Daha önce Şeyh Bedreddin adlı büyük oyunda oğlum ile sahneyi paylaşırken, Pir Sultan Abdal'da kızımın büyük uyumu beni çok mutlu etti. Gelecekte akademik kariyer beklediğim güzel kızım tiyatroda da çok mesafe alacaktır. Onun atacağı her adımda yanında olacağım" şeklinde konuştu.