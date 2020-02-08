Büyük gün geldi

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FF 1. Lig'de büyük gül geldi çattı. 1973-1974 sezonunda başlayan ezeli rekabette Adana Demirspor ile Adanaspor bugün ligde 61. randevuya çıkacak. Dünyanın sayılı derbileri arasında yer alan ve tribünleri tamamen dolduran Adana derbisi öncesi hazırlıklarını tamamlayan her iki takım, galibiyet için sahaya çıkacak.
5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Hakan Ceylan yönetecek.
ŞEHİRDE HEYECAN DORUKTA
ADANA'NIN iki köklü takımı arasında geride kalan 60 resmi maçta Adanaspor 22, Adana Demirspor 15 galibiyet aldı, 23 karşılaşma berabere sonuçlandı. Liglerdeki 57 maçta Adanaspor 20, Adana Demirspor 14 galibiyet elde etti.
23 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Türkiye Kupası'ndaki 3 maçın 2'sinde turuncu-beyazlı Adanaspor, birinde mavi-lacivertli Adana Demirspor galibiyete ulaştı.
SON DERBİ GOLSÜZ BİTMİŞTİ
ADANA Demirspor, turuncubeyazlı takım karşısında en farklı galibiyetini 1995-1996 sezonunda 5-1'lik skorla elde etti. Adanaspor ise 1988-1989'da mavilacivertlileri 3-0 yenmeyi başardı. TFF 1. Lig'de geçen sezon Adana Demirspor'un ev sahipliğini yaptığı maç 1-1, Adanaspor'un ev sahibi olduğu karşılaşma ise golsüz beraberlikle tamamlandı. Bu sezonun 4. haftasında oynanan derbi de golsüz sonuçlandı.
SÜPER LİG ÖZLEMİ SÜRÜYOR
MAVI-LACIVERTLI ekip, ligde çıktığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, bir beraberlik aldı. Son 5 haftada topladığı 13 puanla ligde 4. sıraya yükselen ve toplamda 31 puana ulaşan Adana Demirspor, playoff potasında yer alıyor.
Sezona "şampiyonluk"
parolasıyla başlayan Akdeniz ekibi, gelecek sene Süper Lig'de boy göstermek istiyor. Adana Demirspor bu sezon 25, Adanaspor ise 3 yıllık Süper Lig özlemini gidermek istiyor ve bu yönde çalışmalarını sürdürüyor.
MAVİ ŞİMŞEK TAM KADRO
DERBIYE ev sahipliği yapacak olan Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı. Adanaspor karşısına tam kadro çıkacak olan takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi. Teknik direktör Uğur Tütüneker, "Artık sahada oyuncularım konuşacak. Güzel, izleyenlere keyif veren dostluk kardeşlik rüzgarlarının estiği bir maç olmasını diliyorum"
diye konuştu. Tütüneker, "Ligin ikinci yarısında çok iyi bir çıkış yakaladık. Yeni transferlerimiz takıma çabuk adapte oldular. Bu maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Derbinin biletlerinin saniyeler içerisinde tükenmesi bu maçın önemini bizlere bir kez daha hatırlattı. Bu yüzden tribün desteğiyle mutla sona ulaşmak istiyoruz. İnşallah her şey plandığımız gibi gider ve 3 puanı alırız"
diye konuştu.
DEV MAÇA HAZIRIZ ARIN:
ADANASPOR Teknik Direktörü Eyüp Arın, "90 dakika sonunda kazanan Adana olacak. Bunun bilinci ile sahaya çıkacağız. Oyuncularımla gerekli görüşmeleri yaptım. Derbiye hazırlar. Adanaspor'u üst sıralara taşımak için ne gerekiyorsa yapacağız. Esiklerimizi maç saatine kadar giderip hazır bir şekilde sahaya çıkacağız" şeklinde konuştu.
EZE KADROYA GİRECEK
ADANASPOR cephesinde ise keyifler yerinde. Haftalardır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Eze'nin derbide kadroya alınacağı öğrenildi. Geçen hafta Osmanlı maçında sakatlanan Renan Diniz'in sakatlığının sürdüğü öğrenildi. Adanaspor'un konuk takım olması nedeniyle bin 600 taraftarın takımına destek vereceği belirtildi.