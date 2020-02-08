Büyük gün geldi

FF 1. Lig'de büyük gül geldi çattı. 1973-1974 sezonunda başlayan ezeli rekabette Adana Demirspor ile Adanaspor bugün ligde 61. randevuya çıkacak.5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Hakan Ceylan yönetecek.ADANA'NIN iki köklü takımı arasında geride kalan 60 resmi maçta Adanaspor 22, Adana Demirspor 15 galibiyet aldı,23 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Türkiye Kupası'ndaki 3 maçın 2'sinde turuncu-beyazlı Adanaspor, birinde mavi-lacivertli Adana Demirspor galibiyete ulaştı.ADANA Demirspor, turuncubeyazlı takım karşısında en farklı galibiyetini 1995-1996 sezonunda 5-1'lik skorla elde etti. Adanaspor ise 1988-1989'da mavilacivertlileri 3-0 yenmeyi başardı. TFF 1. Lig'de geçen sezon Adana Demirspor'un ev sahipliğini yaptığı maç 1-1, Adanaspor'un ev sahibi olduğu karşılaşma ise golsüz beraberlikle tamamlandı. Bu sezonun 4. haftasında oynanan derbi de golsüz sonuçlandı.MAVI-LACIVERTLI ekip, ligde çıktığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, bir beraberlik aldı.Sezonaparolasıyla başlayan Akdeniz ekibi, gelecek sene Süper Lig'de boy göstermek istiyor.DERBIYE ev sahipliği yapacak olan Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı. Adanaspor karşısına tam kadro çıkacak olan takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi. Teknik direktör Uğur Tütüneker,diye konuştu. Tütüneker,diye konuştu.ADANASPOR Teknik Direktörü Eyüp Arın, "90 dakika sonunda kazanan Adana olacak. Bunun bilinci ile sahaya çıkacağız. Oyuncularımla gerekli görüşmeleri yaptım. Derbiye hazırlar. Adanaspor'u üst sıralara taşımak için ne gerekiyorsa yapacağız. Esiklerimizi maç saatine kadar giderip hazır bir şekilde sahaya çıkacağız" şeklinde konuştu.ADANASPOR cephesinde ise keyifler yerinde. Haftalardır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Eze'nin derbide kadroya alınacağı öğrenildi. Geçen hafta Osmanlı maçında sakatlanan Renan Diniz'in sakatlığının sürdüğü öğrenildi. Adanaspor'un konuk takım olması nedeniyle bin 600 taraftarın takımına destek vereceği belirtildi.

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