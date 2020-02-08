Çamlıyayla’da kaza: 4 yaralı

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Çamlıyayla ilçesinde aşırı yağış ve görüş mesafesinin az olması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Çamlıyayla İlçesi Belçınar mahallesinde meydana gelen kazada, sis ve şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı bölgede 2 araç karşılıklı çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 araçta bulunan 4kişi yaralandı. Kazaya müdahale eden Çamlıyayla Jandarma Trafik timleri araçta sıkışan sürücüyü çıkartmak için çaba gösterdi. Kazada biri ağır dört kişi yaralanırken, yaralılar 112 ekipleri tarafından Tarsus Devlet ve özel bir hastaneye sevk edildi. Kazada Turgay Duru yönetimindeki 33 AHY 22 plakalı araç ile Muhammet Ali Deniz yönetimindeki 33 ADB 922 plakalı araçlarda yaralanan Havva Deniz (24), Tayyar Duru (66) Tuba Doğu (25) Turgay Dalgün'nün (26) tedavileri devam ediyor.