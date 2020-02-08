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Erhan ÖZMEN: Virüs tekstilciye ilaç olur mu?

Giriş Tarihi: 8.2.2020 ABONE OL
Dünya Çin'de ortaya çıkan virüsten dolayı tedirgin… Toplumların hem canı hem malı tehdit altında zira… Ama şöyle bir gerçek de var ki her risk beraberinde bir de fırsat getirebilir. Şu an virüsün riskleri ile birlikte fırsatları da konuşulmaya başladı. Ve bu fırsatın en çok da Türkiye'ye yarayacağı söyleniyor.
Bu fırsatın iki noktadan kaynaklanacağına vurgu yapılıyor. Birincisi düşen petrol fiyatları Petrol ithalatçısı olan Türkiye'nin ekonomik büyümesine pozitif etki yapabilir.
Bir diğer nokta da Çin ile rekabet edilen sektörler açısından doğabilecek avantajlar. Bu sektörlerin başında da tekstil geliyor. Birçok ünlü markanın üretim bandı Çin'de… Ama virüs üretimi aksattı. Markalar üretimlerini Türkiye'ye kaydırabilir. Bu konuda markaların Türk üreticilerle görüşme trafiğini başlattığını duyuyoruz.
Öte yandan ben bu fırsatı Gaziantep nasıl değerlendirebilir diye düşünüyorum. Çünkü Gaziantep gerçekten ayakkabıda olduğu gibi konfeksiyon ve trikoda da birçok markanın fason üreticisi. Triko süveter, kazak, hırka, yelek ve benzeri eşyalarda yıllık üretim kapasitesi 6 milyon 723 bin 517 adet. Bu alanda altyapısı sağlam...
Yaşama devam edebilmek için şer'in hayrını görmek zorundayız…

BUGÜN ŞEREF GÜNÜMÜZ
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, 6 Şubat 1921 tarih 147. Toplantısında, Bakanlar Kurulu Başkanı ve Milli Savunma Bakanı Fevzi Çakmak meclis başkanlığına bir önerge sundu:
"T.B.M.M Riyaset-i Celilesi'ne. Antep Livası merkezi olan Ayıntap kasaba namının, Gaziayıntap'a tahviline dair icra vekilleri heyetinin 2 Şubat 1337 (1921) tarihindeki içtimasında kabul edilen ve T.B.M.M Riyaset-i Celilesi'nin tasvibine iktiran eden, Layiha-i Kanuniye Sureti musaddakası rapten takdim kılınmakla iktizasının ifa ve neticesinin icra buyurulmasını rica ederim efendim."
Kanun teklifi, böylece T.B.M.M'nin 6 Şubat 1921 günlü 147'inci toplantısında oy birliği ile ve alkışlarla kabul edildi, 8 Şubat 1921 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Kadim şehrimiz 99 yıldır Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ile aynı unvanı, "GAZİ" unvanını gururla, onurla taşıyor, taşımaya da devam edecektir.

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Erhan ÖZMEN: Virüs tekstilciye ilaç olur mu?
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