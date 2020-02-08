Erhan ÖZMEN: Virüs tekstilciye ilaç olur mu?

Dünya Çin'de ortaya çıkan virüsten dolayı tedirgin… Toplumların hem canı hem malı tehdit altında zira… Ama şöyle bir gerçek de var ki her risk beraberinde bir de fırsat getirebilir. Şu an virüsün riskleri ile birlikte fırsatları da konuşulmaya başladı. Ve bu fırsatın en çok da Türkiye'ye yarayacağı söyleniyor.Bu fırsatın iki noktadan kaynaklanacağına vurgu yapılıyor.Petrol ithalatçısıolan Türkiye'ninekonomik büyümesinepozitif etkiyapabilir.. Bu sektörlerinbaşında da tekstilgeliyor. Birçok ünlü markanınüretim bandı Çin'de…Ama virüs üretimi aksattı. Markalar üretimlerini Türkiye'ye kaydırabilir. Bu konuda markaların Türk üreticilerle görüşme trafiğini başlattığını duyuyoruz.Öte yandan ben bu fırsatı Gaziantep nasıl değerlendirebilir diye düşünüyorum. Çünkü Gaziantep gerçekten ayakkabıda olduğu gibi konfeksiyon ve trikoda da birçok markanın fason üreticisi....Yaşama devam edebilmek için şer'in hayrını görmek zorundayız…Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, 6 Şubat 1921 tarih 147. Toplantısında, Bakanlar Kurulu Başkanı ve Milli Savunma Bakanı Fevzi Çakmak meclis başkanlığına bir önerge sundu:Kanun teklifi, böyleceT.B.M.M'nin 6 Şubat1921 günlü 147'inci toplantısındaoy birliği ile ve alkışlarlakabul edildi, 8 Şubat1921 tarihli Resmi Gazetedeyayınlanarak yürürlüğe girdi.Kadim şehrimiz 99 yıldır Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ile aynı unvanı, "" unvanını gururla, onurla taşıyor, taşımaya da devam edecektir.

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