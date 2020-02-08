Gaziantep’in yeni hedefi Beşiktaş

üper Lig'de lider Demir Grup Sivaspor'u 5-1 yenerek dikkatleri çeken Gaziantep FK, Vodafone Park Stadı'nda bugün 17.00'de oynanacak maçta Beşiktaş'ı yenerek yükselişini sürdürmek istiyor. Kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, takım olarak güzel oyun ortaya koyduklarını ve her geçen hafta bunun üzerine eklediklerini dile getirdi. Büyükekşi,diye konuştu.TEKNIK direktör Marius Sumudica, göreve geldiği andan itibaren ligi ilk 10 takım arasında bitirmeyi kendilerine hedef olarak belirlediklerini anımsattı. Bu anlamda gerekli çalışmaları yapıp, ilk yarıda beklentilerin üzerine çıktıklarını anlatan Sumudica, ligin ilk iki haftasında iyi oynamalarına rağmen bunu skora yansıtamadıklarını aktardı. Rumen teknik adam, "Gaziantep'e güzel bir sonuçla döneceğiz" dedi. Gaziantep FK'de sakatlığı bulunanyanı sırade sarı kart cezası nedeniyle bugün takımdaki yerini alamayacak.Gaziantep FK ile Beşiktaş tarihlerinde 7. kez birbirlerine rakip olacak. Daha önceki 6 resmi karşılaşmada Beşiktaş 4 galibiyet alırken, Gaziantep FK ise 2 galibiyet aldı. İki ekibin ligin ilk yarısında oynadığı maçta ise 3-2'lik skorla gülen taraf Gaziantep FK oldu.

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