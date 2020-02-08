Günay çiftine devlet sahip çıktı

BUGÜN NELER OLDU

, rüzgar ve fırtınadan dolayı yıkılmak üzere olan kerpiç evde yaşayan Naime (58) ve Orhan Günay çiftine (65) devlet sahip çıktı. Yan yatan evde yaşam mücadelesi veren yaşlı çift Adana Valiliği Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı'na bağlı ekipler tarafından evlerinden alarak otele yerleştirildi.Merkez Seyhan İlçesi Meydan Mahallesi'nde 25 yıldır tahtadan yapılan kerpiç evleri yağmur ve fırtına nedeniyle yan yatınca, Günay çifti eşyalarını evin bahçesine çıkarmak zorunda kaldı. 4 çocuk sahibi çifti gören komşuları, durumu önce polise bildirdi. Sokağa gelen ekipler, yaşlı çifti evden çıkardıktan sonra çevresini de güvenlik şeridi çekti.Katı atık toplayarak geçimini sağladığını söyleyen Orhan Günay, " Evimizin halini görüyorsunuz, neredeyse yıkılacak. Tüm eşyalarımızı dışarıya çıkardık. Eve girmeye korkuyoruz. Çocuklarımızın da durumları iyi olmadığı için burada yaşamak zorundayız. Bir gün ev üzerimize yıkılacak diye korkuyoruz" dedi.