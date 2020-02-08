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Günay çiftine devlet sahip çıktı

Yıkılmak üzere olan kerpiç evde yaşayan yaşlı çift Valiliği Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı’na bağlı ekipler tarafından otele yerleştirildi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN Güney
Giriş Tarihi: 8.2.2020 ABONE OL
Günay çiftine devlet sahip çıktı
ADANA'DA, rüzgar ve fırtınadan dolayı yıkılmak üzere olan kerpiç evde yaşayan Naime (58) ve Orhan Günay çiftine (65) devlet sahip çıktı. Yan yatan evde yaşam mücadelesi veren yaşlı çift Adana Valiliği Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı'na bağlı ekipler tarafından evlerinden alarak otele yerleştirildi.

GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKİLDİ
Merkez Seyhan İlçesi Meydan Mahallesi'nde 25 yıldır tahtadan yapılan kerpiç evleri yağmur ve fırtına nedeniyle yan yatınca, Günay çifti eşyalarını evin bahçesine çıkarmak zorunda kaldı. 4 çocuk sahibi çifti gören komşuları, durumu önce polise bildirdi. Sokağa gelen ekipler, yaşlı çifti evden çıkardıktan sonra çevresini de güvenlik şeridi çekti.

EVE GİRMEYE KORKUYORUZ
Katı atık toplayarak geçimini sağladığını söyleyen Orhan Günay, " Evimizin halini görüyorsunuz, neredeyse yıkılacak. Tüm eşyalarımızı dışarıya çıkardık. Eve girmeye korkuyoruz. Çocuklarımızın da durumları iyi olmadığı için burada yaşamak zorundayız. Bir gün ev üzerimize yıkılacak diye korkuyoruz" dedi.
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Günay çiftine devlet sahip çıktı
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