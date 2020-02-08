Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Giriş Tarihi: 8.2.2020 ABONE OL
Hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
TARSUS Kaymakamlığı ile Tarsus Belediyesi işbirliğinde Elazığ, Malatya ve Van'da meydana gelen doğal afetler sonucunda hayatını kaybeden şehitler ve vatandaşlar için Ulu Cami'de Mevlid-i Şerif okutuldu. Cuma namazı öncesi okunan mevlitle Elazığ, Malatya ve Van'da meydana gelen doğal afetler sonucunda hayatını kaybeden şehitler ve vatandaşlar için dualar edildi. Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu, İlçe Müftüsü Ali Can'ın da katıldığı mevlitin ardından kılınan cuma namazı çıkışında vatandaşlara pilav ve lokma tatlısı ikram edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN