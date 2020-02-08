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Kursiyerler hem öğreniyor hem üretiyor

Giriş Tarihi: 8.2.2020 ABONE OL
Kursiyerler hem öğreniyor hem üretiyor
MERSIN'DE Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları Merkezinde (TORTEK) eğitim alarak el becerilerini geliştiren kadınlar, aile bütçelerine katkı sağlıyor. Bazı kursiyerler, el emeği göz nuru ürünlerini sosyal medya üzerinden de satışa çıkarıyor. Belediye tarafından 15 noktada ve 22 branşta uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz verilen kurslar, her yaş grubundan vatandaşın yoğun ilgisini görüyor. Kurslara gelen kursiyerler kendilerine böyle bir imkanı sunduğu için Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ederek, memnuniyetlerini ifade ediyor. Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren meslek edindirme kursları, vatandaşlara yeni iş kapıları da açıyor. Bazı kursiyerler, el emeği göz nuru ürünlerini sosyal medya üzerinden de satışa çıkartarak ev ekonomilerine destek oluyor.
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Kursiyerler hem öğreniyor hem üretiyor
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