Sağlıklı bireyler gluten tüketmeli

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Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu gluten içerikli besinlerin sağlıklı bireyler için yararlı olduğunu, çölyak gibi sağlık sorunları bulunan ve glutensiz bir hayat sürmesi gereken kişilerin ise karbonhidrat ihtiyacını pirinç, karabuğday, mısır, kinoa, baklagiller ve patates gibi besinlerden karşılayabileceklerini belirtti. Dünyadaki en sağlıklı diyetlerin başında Akdeniz diyetinin geldiğini söyleyen Arslansoyu, içeriğinde bulunan tahıl sebebiyle Akdeniz diyetinin gluten içerdiğini belirtti. Glutensiz bir diyetin genellikle vitamin, mineral ve liften kısıtlı olduğunu söyleyen Diyetisyen Arslansoyu, diyetteki gluten kaynaklarının ayni zamanda lif, vitamin ve mineral açısından da önemli kaynaklar olduğunu belirtti.