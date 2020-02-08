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Şahinbey’den eğitime 250 milyon TL

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 8.2.2020 ABONE OL
Şahinbey’den eğitime 250 milyon TL
GAZIANTEP'TE Valilik, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında öğrencilere önemli desteğin verileceği işbirliği protokolü imzalandı. Vali Davut Gül'ün huzurunda imzalanan protokolle projelere 250 milyon liralık bütçe harcamacak. Vali Gül, "Tarihi bir günün protokolünü imzalayacağız. Gaziantep'teki öğrencilerin yüzde 45'i Şahinbey ilçemizde. Dolayısıyla da çok büyük sayıda öğrenciye dokunan bir protokol olacak. Protokol eğitim ve spor alanında öğrencilere çok önemli faydalar sağlayacak. Her okulumuzda TÜBİTAK Kitaplığı ve yine her okulumuzun kütüphanesinde temel kaynak diyebileceğimiz kitapların olduğu bir set olmuş olacak" dedi.
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Şahinbey’den eğitime 250 milyon TL
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