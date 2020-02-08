Sel köprü yıktı kent sular altında kaldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemekle birlikte sel ve su baskınları sonucu 3 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Seyhan Nehri'ne akan Pozantı Çakıt Çayı'ndaki su debisi yükselerek Akköprü ve Şekerpınarı mevkiinde bulunan turistik iki restoran sular altında kaldı. İlçe merkezinde Çakıt çayı üzerinden Karşıyaka küme evlerine giden demir köprü selin etkisiyle devrilerek suyun içinde kayboldu. Yağış nedeniyle ilçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Belemedik Mahallesinin yolu bir metreyi aşan biriken sular nedeniyle hem de menfez köprüsünün yıkılması nedeniyle ulaşıma kapandı. Öte yandan Karakışlakçı Mahallesini yolu ve Çamlıbel Mahallesinin yolu da aynı şekilde zarar görürken 3 mahalleye ulaşım kesildi. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Niğde tarafından gelen suların Çatık Çayı'na etki ettiği, 1 greyder, 4 iş makinesi, kamyonlar ve 50'nin üzerindeki personel ile sele müdahale ettiklerini söyledi. Mücadele etmelerine rağmen yeterli olmadıklarını belirten Çay, ilgili kurumların kendilerine yardım etmesini istedi. Kaymakam Muammer Sarıdoğan ve Belediye Başkanı Çay, kırsal kesimde bulunan mahallelere giderek hasar tespit incelemesinde bulundular. Gerekli çalışmaların yapılması için Adana Büyükşehir Belediyesinden iş makinesi ve araç takviyesinde bulundular.

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