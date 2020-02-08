Şoförlere alkol, otobüslerin yakıtına marker testi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, son günlerde artan kazalar dolayısıyla otogar çıkışında trafik denetimi yaptı. Otobüsleri durdurarak hem şoförleri hem de yolcuları trafik kuralları konusunda uyaran ekipler, evrak kontrolü de yaptı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri de marker cihazıyla 10 numara yağ denetimi yaptı. Trafik güvenliğini ve düzenini sağlamak için çalışmalarını sürdüren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Otogarında şehirlerarası otobüsleri durdurarak hem şoförleri hem de yolcuları trafik kuralları konusunda uyardı. Özellikle yolcuları 'emniyet kemeri' konusunda uyaran ekipler, bilgilendirme broşürleri de dağıtarak, yolcuların uyması gereken kuralları anlattı. Otobüs şoförlerine de alkol testi yapan ve evraklarını kontrol eden ekipler, onları da hız ve emniyet kemeri konusunda uyardı. Durdurulan araçların lastikleri de tek tek kontrol edilirken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'marker' cihazıyla 10 numara yağ denetimi yapıldı. Kontrollerde şoförlerin ve araçların eksiği bulunmazken, ekiplerin önümüzdeki günlerde de denetimleri sürdüreceği öğrenildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde komiser yardımcısı Yunus Karaaslan, vatandaşların güvenli bir trafik ortamı içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması amacıyla il genelinde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

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