Torbacıların evinden servet çıktı

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torbacı olduğu öne sürülen iki zanlının evine yapılan baskında 9 kilo 285 gram esrar ile 71 bin 390 lira para ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Seyhan Araştırma ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Dağlıoğlu Mahallesi'nde bir evde esrar olduğu bilgisine ulaştı. Polis adrese yaptığı baskında İsa K. (25) ve Şeyhmus K.'yi (27) gözaltına aldı. Polis evde yaptığı aramada ise 9 kilo 285 gram esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 71 bin 390 lira da para ele geçirdi. Zanlılar ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.