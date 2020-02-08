Toroslar’da 4 mevsim spor

BUGÜN NELER OLDU

MERSIN'DE Toroslar Belediyesi'nin spor alanında sürdürdüğü çalışmalarla kentin spor merkezi haline gelen ilçede 7'den 70'e herkes sporun farklı dallarıyla tanışma imkanı buluyor. Toroslar'da sporun tüm branşlarında sporcu yetiştirdiklerini söyleyen Başkan Atsız Afşın Yılmaz, "Spor, hayatımızın vazgeçilmezi. Bu anlayışıyla çalışıyoruz" dedi. Belediye, 14 farklı branşta kurslar açarak vatandaşlara yılın 4 mevsiminde spor yapma imkanı sunuyor. Futbol, basketbol, bocce, tenis, güreş, voleybol, hentbol, motor sporları, genel cimnastik, yüzme, atletizm, geleneksel okçuluk, modern okçuluk, halk oyunları olmak üzere 14 farklı branşta ve 24 uzman eğitmen eşliğinde verilen kurslar yoğun ilgi görüyor.