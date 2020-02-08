Yakaladığımız sinerjiyi kaybetmeyelim

Akdeniz Belediyesi Şubat ayı birinci oturumunu gerçekleştirdi. Meclis üyelerine uyum içinde çalışmanın önemine dikkat çeken Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, "Mersin ve Akdeniz'de çok iyi bir sinerji yakaladık. Bu sinerjiyi koruyalım. Aksi halde halkımız da kentimiz de kaybeder" dedi. Akdeniz Belediye Meclisi'nin uyumlu çalışması nedeniyle tüm gruplara ve üyelere teşekkür eden Başkan Gültak, Ankara nezdinde de sadece Akdeniz değil, tüm Mersin'in değişimi ve dönüşümü için görüşmeler yaptığını, mücadele verdiğini söyledi. Başkan Gültak, "İktidarın gücünü de ben buraya getiriyorum. Spor tesislerine kullanılacak 25 milyon TL hibe, kentimizin altyapı hizmeti için sağladığım hibeler, hibe konteynırlar ve benzeri. Bu tabi ki Meclis üyelerimizden aldığım güçle birlikte, Ankara'da benim ve ekibimin çalışmaları, Sayın Bakanlarımız ve Milletvekillerimizin çalışmaları sayesinde mümkün oluyor" diye konuştu. Bugüne dek hiç işçi çıkarmayan tek belediye olduklarını belirten Başkan Mustafa Gültak, siyasi kimliği veya görüşü ne olursa olsun, öncelikli olarak liyakat, ehliyet, dürüstlük ve çalışkanlık ilkeleri ışığında personel politikası belirlediklerini söyledi.

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