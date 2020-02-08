Yenibeygücü başarıyı paylaştı

BUGÜN NELER OLDU

ADANA 1. Amatör Kümeden Süper Amatör Kümeye yükselen Yenibeygücü Spor Kulübü Başkanı Ömer Yıldırım, yöneticiler Hüseyin Arat, Hürriyet mahalle muhtarı Hıdır Koluman, Yenibey Mahalle Muhtarı İsmail Tilhe, Beşoacak Mahalle Muhtarı Hasan Can, Gülbahçesi Mahalle Muhtarı Abdulgani Önen, Mehmet Faik Erten ile teknik heyet ve futbolcular, Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Kulüp Başkanı Ömer Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaretleri sırasında Vali Demirtaş'a kulübün genel durumu ile gerçekleştirilen sportif faaliyetler hakkında çeşitli bilgiler verdi.