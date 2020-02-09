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300 lira için oto camını kırdılar, zanlılar kaçtı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
Giriş Tarihi: 9.2.2020 ABONE OL
300 lira için oto camını kırdılar, zanlılar kaçtı
HATAY'DA kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki minibüsün camını kırıp, içerisinde yaklaşık 300 TL bulunan bozuk para poşetini alıp, kaçtı. Olay, merkez Antakya İlçesi Balıkçılar Çarşısı yakınında meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed Cipkindi, minibüsünü park ederek arızalı olan elektrik süpürgesini tamirciye götürdü. Bir süre sonra aracına dönen Cipkindi, yolcu koltuğunun kelebek camının kırıldığını ve torpido bölmesi üzerinde duran içerisinde yaklaşık 300 TL bulunan bozuk para poşetinin çalındığını fark etti. Cipkindi'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araç üzerinde parmak izi arayan ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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300 lira için oto camını kırdılar, zanlılar kaçtı
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