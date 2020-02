Down sendromlu kızı için resim çizmeyi öğrendi

BUGÜN NELER OLDU

MERSİN'DE, Ayşe Gülsün (50) down sendromlu kızı İmge Gülsün (20) için resim ve ebru sanatını öğrendi. Annekız, her gün atölyeye gidip, birlikte çalışıyor. Down sendromlu kızı İmge Gülsün'e ebru sanatını öğretmek isteyen Ayşe Gülsün, 1 yıl önce halk eğitim merkezinin başlattığı kursa gitti. 6 aylık eğitimi tamamlayan anne Gülsün, kursu yetersiz bulunca bir atölyede eğitim almaya devam etti. Atölyede aldığı eğitimle ebru sanatını öğrenen anne Gülsün, bu süreçte resim çizme becerisini de geliştirdi.