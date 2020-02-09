Kış turizmine hazırlanıyorlar

Sahip olduğu 321 kilometrelik sahil şeridi ve eşsiz tabiat güzellikleriyle deniz ve doğa turizminin öne çıktığı, "Doğu Akdeniz'in incisi" olarak nitelendirilen Mersin, kış turizminde de söz sahibi olmak istiyor. Yaz aylarında bunaltıcı sıcaklardan kurtulmak için vatandaşların uğrak yeri olan kentin yüksek kesimlerindeki yaylalar, kış mevsiminde de temiz havası, doğa güzelliği ve görkemli kar manzarasıyla ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor. Ailelere huzurlu ve doğayla iç içe zaman geçirme olanağı sunan yaylalarda özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor. Bölge halkı da ziyaretçilere sundukları imkanlardan elde ettikleri gelirle ekonomiye katkıda bulunuyor. Yaylaların bu avantajını daha geniş bir kesime sunmayı hedefleyen Toroslar Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle bölgenin tanıtımını yapıyor. Yaylası'nda düzenlenen "Kar Festivali"ne gösterilen ilgi nedeniyle çalışmalarını hızlandıran Toroslar Belediyesi, bölgede tesisleşerek kentin kış turizminin merkezleri arasında yer almasını hedefliyor. Festivalde ilgi gören kızaklı kayak, snowboard, kayaklı koşu ve kar voleybolu gibi sportif aktivitelerin yaygınlaştırılarak bölgeye daha fazla turistin çekilmesini amaçlayan Toroslar Belediyesi, kayakta tesisleşme amacıyla da çalışmalar yürütüyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin'de kış turizminin kapısını açtıklarını söyledi. Düzenledikleri festivalden olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Yılmaz, Toroslar'ın kış turizminde önemli bir konuma geleceğini anlattı.TOROSLAR'DA kış turizminin gelişmesi için tüm unsurların bulunduğunu dile getiren Yılmaz, "Kış turizmi noktasında ciddi bir adım attık. Bundan sonra Mersin ve Toroslar kış turizminin yeni merkezi olacaktır. Biz de çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz. Bunun aslında sadece turizm değil sosyoekonomik tarafı da var. Bölgemiz tarıma dayalı ekonomiye sahip bir bölge. Köylümüz tarımla uğraşıyor. Farklı geçim kaynakları, iş olanakları ve istihdam sağlamamız gerekiyor" dedi.

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