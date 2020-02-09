Sporla umut aşılıyor

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde beden eğitimi öğretmenliği yapan 47 yaşındaki, öğrencilerini atletizme tanıştırarak, müsabakalara hazırlıyor.nda, öğrencileri tarafından çok sevilen, 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafındanlistesine seçildi.Mustafa öğretmenin imkansızlıklara rağmen şampiyonalara hazırladığı öğrenciler, okullar arası müsabakalarda elde ettiklerişampiyonlukları ve çeşitli derecelerle adından söz ettiriyor., 22 yıldır öğretmenlik yaptığını belirterek,dedi.Oğuzeli ilçesinde çalışmaya başladıktan sonra atletizm alanındaki potansiyeli fark ettiğini anlatan Karatellik,ifadelerini kullandı.OKULDAKI çocukların, maddi manevi zorluklar yaşadığına dikkati çeken Karatellik, "Çocuklarımız genelde dezavantajlı durumda. Onların hayatına dokunmak, sporla kendilerine güvenmelerini sağlamak istiyorum. Öğretmenler çocukların kavgacı olduğunu söylerdi. Spora başladıktan sonra durulduklarını bildirdiler. Türkiye ikinciliği, üçüncülüğü elde eden kızlarım var" dedi. Okullar arası kros Türkiye birinciliğinde şampiyonluğu bulunan Buse Mayda, 14 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda da 1000 metre koşusunda birinci, okullar arası puanlı atletizm yarışmasında ise 1500 metrede 2.lik elde etti.

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