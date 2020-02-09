Sporla umut aşılıyor

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde beden eğitimi öğretmenliği yapan 47 yaşındaki Mustafa Karatellik
, öğrencilerini atletizme tanıştırarak, müsabakalara hazırlıyor. Oğuzeli Yatılı Bölge Ortaokulu'
nda, öğrencileri tarafından çok sevilen Mustafa Karatellik
, 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Mesleğinde Katma Değer Üreten Öğretmenler"
listesine seçildi.
BU SEÇİM BENİM ÖNÜMÜ AÇTI
Mustafa öğretmenin imkansızlıklara rağmen şampiyonalara hazırladığı öğrenciler, okullar arası müsabakalarda elde ettikleri Türkiye
şampiyonlukları ve çeşitli derecelerle adından söz ettiriyor. Mustafa Karatellik
, 22 yıldır öğretmenlik yaptığını belirterek, "İşimi çok severek yapıyorum. Yılın öğretmeni seçilmem, büyük motivasyon oldu. Verilen emeğin karşılığı olduğunu gördüm. Daha çok çalışmak için önümü açtı"
dedi.
İLK YIL DERECE ALDIK
Oğuzeli ilçesinde çalışmaya başladıktan sonra atletizm alanındaki potansiyeli fark ettiğini anlatan Karatellik, "İmkanlarımız gerçekten kısıtlıydı. Çalışacak alanımız yoktu, öğrencilerin malzeme ihtiyacını karşılamamız çok zor oluyordu. Çocuklarımıza spor yaptırmak için şartları zorlayarak bu işi başarabileceğimizi düşündük. Okula ilk geldiğimde çocuklarımı Türkiye derecesi yapacak seviyeye ulaştıracak şekilde plan yapmıştım. İlk yılımızda küçükler atletizm uzun atlamada derece elde ettik"
ifadelerini kullandı.
SPORLA DURULDULAR
OKULDAKI çocukların, maddi manevi zorluklar yaşadığına dikkati çeken Karatellik, "Çocuklarımız genelde dezavantajlı durumda. Onların hayatına dokunmak, sporla kendilerine güvenmelerini sağlamak istiyorum. Öğretmenler çocukların kavgacı olduğunu söylerdi. Spora başladıktan sonra durulduklarını bildirdiler. Türkiye ikinciliği, üçüncülüğü elde eden kızlarım var" dedi. Okullar arası kros Türkiye birinciliğinde şampiyonluğu bulunan Buse Mayda, 14 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda da 1000 metre koşusunda birinci, okullar arası puanlı atletizm yarışmasında ise 1500 metrede 2.lik elde etti.