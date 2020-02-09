Vali Demirtaş ‘iki insan’ konulu etkinliğe katıldı

ADANA Valisi Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen "İki İnsan" konulu eğitim etkinliğine katıldı. Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Vali Demirtaş'ın yanı sıra Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Yüreğir BelediyeBaşkanı Fatih Mehmet Kocaispir, KADEM İl Temsilcisi Reşan Arlıer ve çok sayıda vatandaş katıldı. KADEM İl Temsilcisi Reşan Arlıer ile Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir'den sonra bir konuşma gerçekleştiren Vali Demirtaş, kadınların kimlik, kişilik ve özgürlük mücadelesinde önemli adreslerden biri olan KADEM'in, tek tip kadın modeli yerine, dünyaya farklı pencerelerden bakan kadınların kendilerine yer bulduğu, ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu dile getirdi. KADEM'in toplumsal cinsiyet adaleti ilkesini çalışmalarının odağına alarak, kadın ve erkeğe düşen rollerin dengeli paylaşımına dikkat çeken ve herkesin eşit fırsatlara erişimlerine hizmet eden faaliyetlerini dikkatle takip ettiğini belirten Vali Demirtaş, "Yüklendiği misyon itibariyle kadın ve erkeği birbiriyle çatışan, birbirinin önüne set çeken değil, birbirini tamamlayan iki insan olarak gören KADEM'e yürüttüğü tüm çalışmalarda kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi.

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