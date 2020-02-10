Adana Demir derbi fatihi

TFF
1. Lig'in 21. haftasında oynanan Adana derbisinde Adanaspor
'u 4-1 mağlup eden Adana Demirspor
, seride 16. kez kazanan taraf oldu. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki tarihi karşılaşmada, turuncu- beyazlıları Dibba
ve Mehmet Akyüz
'ün birer, Aosman
'ın iki golüyle 4-1 mağlup eden mavi-lacivertli ekip Hakan Barış
'ın tek golüne engel olamadı. Bu galibiyetle Adana Demirspor
, derbilerde geride kalan 61 resmi maçta 16. kez kazanan taraf olmayı başardı. 61 resmi maçta Adanaspor ise 22 kez kazandı, 23 karşılaşma berabere sonuçlandı. Mavi Şimşekler 21 hafta sonunda puanını 34'e çıkararak üst sıralara yükselişini sürdürdü.
Takım, bu hafta sonu deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.