Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Adana Demir derbi fatihi

Adana Demir derbi fatihi

5 ’ndaki derbide filelerini Dibba, ve Aosman (2) sarstı

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 10.2.2020 ABONE OL
TFF 1. Lig'in 21. haftasında oynanan Adana derbisinde Adanaspor'u 4-1 mağlup eden Adana Demirspor, seride 16. kez kazanan taraf oldu. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki tarihi karşılaşmada, turuncu- beyazlıları Dibba ve Mehmet Akyüz'ün birer, Aosman'ın iki golüyle 4-1 mağlup eden mavi-lacivertli ekip Hakan Barış'ın tek golüne engel olamadı. Bu galibiyetle Adana Demirspor, derbilerde geride kalan 61 resmi maçta 16. kez kazanan taraf olmayı başardı. 61 resmi maçta Adanaspor ise 22 kez kazandı, 23 karşılaşma berabere sonuçlandı. Mavi Şimşekler 21 hafta sonunda puanını 34'e çıkararak üst sıralara yükselişini sürdürdü. Takım, bu hafta sonu deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana Demir derbi fatihi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN