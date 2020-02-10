Adana Demir derbi fatihi

BUGÜN NELER OLDU

TFF1. Lig'in 21. haftasında oynanan Adana derbisinde'u 4-1 mağlup eden, seride 16. kez kazanan taraf oldu. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki tarihi karşılaşmada, turuncu- beyazlılarıve'ün birer,'ın iki golüyle 4-1 mağlup eden mavi-lacivertli ekip'ın tek golüne engel olamadı. Bu galibiyetle, derbilerde geride kalan 61 resmi maçta 16. kez kazanan taraf olmayı başardı. 61 resmi maçta Adanaspor ise 22 kez kazandı, 23 karşılaşma berabere sonuçlandı.Takım, bu hafta sonu deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.