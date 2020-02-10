Çakıl ve Zifir suçlulara göz açtırmıyor

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı narkotik ve psikotrop madde arama köpeği Çakıl ile bomba ve patlayıcı madde arama köpeği Zifir, önemli turizm ve ticaret merkezi Doğu Akdeniz'de suçlulara göz açtırmıyor. Türkiye'nin 321 kilometre uzunluğuyla en uzun kıyı şeritlerinden birine sahip Mersin'deki Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, denizlerin huzur ve güvenliğini sağlamada "can dostlar"dan yararlanıyor. Deniz yetki alanlarının yanı sıra limanlarda, gemilerde, koylarda, adli ve önleyici aramalarda hassas koku alma özellikleri sayesinde uyuşturucuları ve patlayıcıları kısa sürede tespit eden 9 yaşındaki "Çakıl" ile 5 yaşındaki "Zifir", suçla mücadelede hassas burunlarını kullanıyor. Torosların karla kaplı eteklerindeki özel parkurda eğitilen dedektör köpeklerin bakımına ve sağlığına büyük özen gösteriliyor. Zifir"in eğitmeni Sahil Güvenlik Uzman Çavuş Soner Yıldırım, "Çakıl"ın 9 yıldır, "Zifir"in ise 4 yıldır görev yaptığını söyledi. Eğitmenler olarak köpekleri her zaman göreve hazır halde bulundurmakla sorumlu olduklarını belirten Yıldırım, "Eğitimler sayesinde dedektör köpeklerimiz ağır deniz ve hava şartlarında gemilere binme, inme ve uyuşturucu madde arama konularında hiçbir sıkıntı yaşamadan görevlerini icra ediyor" diye konuştu.. Yıldırım, köpeklere arama yapılan yerlerdeki insanlara zarar vermemeleri maksadıyla "sosyalizasyon" eğitimi de verildiğini dile getirerek, köpeklerin sağlığına, beslenmelerine ve bakımlarına özen gösterildiğini ifade etti. Köpeklerle icra edilen görevleri anlatan "Çakıl"ın eğitmeni Sahil Güvenlik Uzman Çavuş Oruç Eratak, "Dedektör köpeklerimiz, şüpheli deniz araçlarının aranmasında, adli ve mülki makamlar tarafından talep edilmesi halinde suç ve suça konu delilleri ele geçirmek maksadıyla icra edilen aramalarda görev yapmaktadır" dedi. Eratak, "Narkotik ve psikotrop madde arama köpeğimiz Çakıl, 'Şehit Alper Al Operasyonu' ve 'Birlik Operasyonu' gibi büyük operasyonlarda da görev almış ve önemli miktarda uyuşturucunun yakalanmasına katkı sağlamıştır" dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin katılımıyla 2019'da düzenlenen "Birlik Operasyonu"nda hassas burnunu kullanan "Çakıl", yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirilen ve uluslararası uyuşturucu şebekesinin çökertildiği çalışmanın kahramanlarından oldu.

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