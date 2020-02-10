Çiftçilerin sazlı sözlü nöbeti

Mersin'in Erdemli ilçesinde Meteorolojinin Doğu Akdeniz için verdiği don uyarısının ardından çiftçiler seralarında zirai don nöbet tuttu. İlçede örtü altı domates üretiminin yoğun olarak gerçekleştiği Üçtepe, Kumkuyu, Kocahasanlı ve Limonlu mahallelerinde üreticiler sabaha kadar soba yakarak seralarını zirai dondan korumaya çalıştı. Uykuya yenik düşmemek için üreticiler birbirlerine destek olup imece usulü nöbet tuttu. Üreticiler yörede "Genç Ozan" diye bilinen güzel sanatlar lisesi mezunu Osman Uygun'u seralarına davet etti. Arkadaşı Veli Can ve üreticilerle saz çalıp türkü söyleyen Uygun, üreticilerin zirai don nöbetini eğlenceye çevirdi. Üreticiler domateslerinin donmaması için seralarında sabahladı. Bağlaması ve türküleriyle çiftçilere destek olan Osman Uygun, çiftçinin halinden anladıklarını ve bu sebeple destek olamak için seralara geldiklerini belirtti. Uygun, "Burada bulunmamızın sebebi, çiftçiye destek olabilmek için. Biz müzikle uğraşıyoruz ama buralı olduğumuz için az çok çiftçinin halinden anlıyoruz. Onlara katkı sağlamak için geldik. Sabaha kadar çiftçiyle türkülerimizi söyleyeceğiz" dedi. Domates üreticisi İsmet Ateş serasında domates ve ejder meyvesi yetiştirdiğini söyledi. Ateş, "2 dönüm domates seramız ve 1 dönümde ejder meyvesi olmak üzere 3 dönüm seramız var. Sıcaklığın 3 dereceye düşmesi nedeniyle bitkilerimizi, domateslerimizi zirai don vurmaması için sobalarımızı yaktık. Bu sayede onların dondan etkilenmemesi sağladık" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU