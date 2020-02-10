Eski sevgilisinin otomobilini yaktı

Adana'da38 yaşındaki Mahmut Çetgin, ayrıldığı eski sevgilisi 34 yaşındaki Esra Çetin'in, barışma isteğini kabul etmemesi üzerine, genç kadının park halindeki aracını ateşe verip yaktı. Polis tarafından yakalanan Mahmut Çetgin, "Çok sevdiğim için yaktım. Bir anlık öfkemin kurbanı oldum. Çok pişmanım" dedi. Olay, 6 Şubat'ta merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Yavuzlar Mahallesi'ndeki Aksantaş TOKİ Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Çetgin, kendisinden bir süre önce ayrılıp ayrılan eski sevgilisi Esra Çetin ile barışıp, ilişkisini sürdürmek istedi. Ancak genç kadın buna karşı çıkarak, Çetgin'i kendisinden uzaklaştırdı. Reddedilmeyi azmedemeyen Mahmut Çetgin, öfkesine hakim olamadı. Çetgin, bir pet şişeye benzin doldurdu, ardından da eski sevgilisinin evine gidip, Esra Çetin'e ait park halindeki aracına benzin döküp ateşe verdi. Alevlerin bir anda otomobile sıçraması üzerine paniğe kapılan Çetgin, hızla koşarak olay yerinden kaçtı Polis, Çetgin'in kaçarken yere attığı plastik şişedeki parmak izinden yola çıkıp, bölgedeki güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri de mercek altına aldı. Yapılan tıtız çalışma sonucunda Çetgin, yakalanarak gözaltına alındı.

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