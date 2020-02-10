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’da trafik kazası: 1 ölü

Giriş Tarihi: 10.2.2020 ABONE OL
Hatay’da trafik kazası: 1 ölü
Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı kazada sürücü hayatını kaybederken arabada bulunan üç kişi de yaralandı. Kaza Hassa İlçesi Derviş Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Osman Yavşalak yönetimindeki 31 H 1114 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza bölgesine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sonrası sürücü Yavşalak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada araçta bulunan Celal Çömez, Mahmut Aşık ve Haydar Gök de yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırak tedavi altına alınırken, Yavşalak'ın cenazesi Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Hatay’da trafik kazası: 1 ölü
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