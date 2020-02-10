Karalar cami önünde gazete dağıttırdı

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın personellerine cami çıkışında Cumhuriyet Gazetesi'ni dağıttırmasına sert tepki göstererek, "Belediyeler partizanlık yapma yeri değildir. Hele hele milletin ödediği vergilerle çalışan belediye personelleri partizanca çalıştırılamaz" dedi.Cuma günü Adana Büyükşehir Belediyesi personellerinin ulusal bir gazeteyi cami çıkışında dağıttığını belirten Mehmet Ay, "Bu hadsizliği yapan ve milletimizin alın terini siyasi emellerine kurban eden bu yönetim anlayışından, milletimiz adına, hukuk çerçevesinde elbette hesap soracağız. Belediye başkanı şehrimize hizmet etmek yerine, partizanlık yapmayı tercih ediyorsa o koltuğu daha fazla meşgul etmesin. Çok hevesli olduğu hizipçiliği, rozeti takıp parti yöneticisi sıfatıyla yapsın" diye konuştu. Başkan Zeydan Karalar'ın göreve geldikten sonra binlerce kişinin ekmeğiyle oynadığını da hatırlatan Ay, "Belediye başkanlığı makamı, 'belediye personellerini istediğim amaç ve hedefler uğruna çalıştırırım' makamı değildir. Bu insanlar, sizin uşağınız hiç değildir. Alın terinin peşinde olan belediye çalışanlarını partizan bir yönetim anlayışıyla çalıştıramazsınız. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına yakışmayan bu davranış biçimi, Adanalı hemşerilerimizin verdiği her bir oya yapılmış büyük bir nankörlüktür" şeklinde konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın cami önünde Cumhuriyet Gazetesi'ni belediye personeline dağıttırmasının suç olduğunu ifade eden belediye meclis üyesi ve AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı da, "Belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Siz personelinize gazete dağıttıramazsınız?" diyerek tepkisini dile getirdi.

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