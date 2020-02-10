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Kurtuluş destanı tiyatro ile anlatıldı

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 10.2.2020 ABONE OL
Kurtuluş destanı tiyatro ile anlatıldı
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı kutlama etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde sahnelenen Kurtuluş Destanı tiyatrosu izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Salman Kapanoğlu yönetiminde sahnelenen Kurtuluş Destanı tiyatrosunda Maraş Milli Mücadele günlerinde gerçekleşen olaylar tiyatral olarak sahnelendi. Salonu dolduran izleyiciler zaman zaman duygulanırken, zaman zaman coşku ile tiyatrocuları alkışladılar. Programın sonunda tiyatrocularla davetliler topluca hatıra fotoğrafı çektirdiler.
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Kurtuluş destanı tiyatro ile anlatıldı
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