Lagos’a inat 10 bin bayrak

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraşiş dünyasının önde gelen gruplarından İSKUR Grup Kahramanmaraş'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları ve Yunanistan'ın küstah milletvekili Loannis Lagos'a tepkisini Türk Bayrağı dağıtarak gösterdi. ISKUR Grup'un DENİM yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kurtul grup bünyesindeki işletmelerinde çalışanlara Türk Bayrağı hediye ederek evlerinin başköşesine asmalarını istedi. Ataların yüz yıl önceki milli mücadelede gösterdikleri kahramanlığını hiçbir zaman unutmadıklarını söyleyen İsmail Kurtul, "100 yıl önce bu ülkede Anadolu kentlerini işgal etmiş düşmanın elinden yokluk ve yoksulluğa karşı istikbali için istiklal mücadelesi vermiş Atalarımızdan bize örnek olan ve her daim kalbimizde yaşattığımız Sütçü İmam, Yörükselim, Mıllış Nuri, Sinem Ayşe ve nicelerinin o gün kalplerinde var olan vatan ve bayrak sevgisini biz bugün torunları olarak gelecek kuşaklarımıza taşıyoruz" dedi.