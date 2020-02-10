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Motoru karavanaya çevirip, içine soba kurdu

Giriş Tarihi: 10.2.2020 ABONE OL
Motoru karavanaya çevirip, içine soba kurdu
Gaziantep'te yaşayan Bayram Kerkez, römork takıp karavanaya çevirdiği patpat motorunun içine bir de soba kurdu. Motoru görenler dönüp bir daha bakıyor. İslahiye ilçesi Hasanlök Mahallesi'nde oturan 32 yaşındaki Bayram Kerkez, tarlaya ailesini götürmekte ve fıstık nakliyatında kullandığı patpat motorunun römorkuna yazın ikinci bir kat çıkarak yataklı kabin yaptırdı. Patpatı seyyar yatak haline dönüştüren Kerkez, kışın ise katın birini söküp römorkunu karavanaya dönüştürdü. İçerisine soba da kuran Kerkes, patpat ile ailece tarlaya çalışmaya gidebildiklerini, ihtiyaç halinde aracına yaptırdığı yataklı kabinde yatıp uyuyabildiklerini söyledi. Kerkes, "Kışın motor içerisi soğuk olduğu için brandalarla kapatıp içerisini döşeyerek bir nevi yalıtım yaptım" dedi.
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Motoru karavanaya çevirip, içine soba kurdu
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