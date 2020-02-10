Motoru karavanaya çevirip, içine soba kurdu

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'teyaşayan BayramKerkez, römorktakıp karavanayaçevirdiği patpatmotorunun içinebir de soba kurdu.Motoru görenlerdönüp bir dahabakıyor. İslahiyeilçesi HasanlökMahallesi'nde oturan32 yaşındakiBayram Kerkez,tarlaya ailesinigötürmekte ve fıstık nakliyatındakullandığı patpatmotorunun römorkunayazın ikinci bir katçıkarak yataklı kabin yaptırdı.Patpatı seyyar yatakhaline dönüştüren Kerkez,kışın ise katın birini söküprömorkunu karavanayadönüştürdü. İçerisine sobada kuran Kerkes, patpatile ailece tarlaya çalışmayagidebildiklerini, ihtiyaçhalinde aracına yaptırdığıyataklı kabinde yatıp uyuyabildiklerinisöyledi. Kerkes,"Kışın motor içerisi soğukolduğu için brandalarlakapatıp içerisini döşeyerekbir nevi yalıtım yaptım"dedi.