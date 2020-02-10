Motoru karavanaya çevirip, içine soba kurdu

Gaziantep'te
yaşayan Bayram
Kerkez, römork
takıp karavanaya
çevirdiği patpat
motorunun içine
bir de soba kurdu.
Motoru görenler
dönüp bir daha
bakıyor. İslahiye
ilçesi Hasanlök
Mahallesi'nde oturan
32 yaşındaki
Bayram Kerkez,
tarlaya ailesini
götürmekte ve fıstık nakliyatında
kullandığı patpat
motorunun römorkuna
yazın ikinci bir kat
çıkarak yataklı kabin yaptırdı.
Patpatı seyyar yatak
haline dönüştüren Kerkez,
kışın ise katın birini söküp
römorkunu karavanaya
dönüştürdü. İçerisine soba
da kuran Kerkes, patpat
ile ailece tarlaya çalışmaya
gidebildiklerini, ihtiyaç
halinde aracına yaptırdığı
yataklı kabinde yatıp uyuyabildiklerini
söyledi. Kerkes,
"Kışın motor içerisi soğuk
olduğu için brandalarla
kapatıp içerisini döşeyerek
bir nevi yalıtım yaptım"
dedi.