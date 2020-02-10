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Seyhan'ın güzelliğini Türkiye gördü

Sarıçam Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen ve güzel görüntülerle büyük heyecana sahne oldu...

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN Güney
Giriş Tarihi: 10.2.2020 ABONE OL
Seyhan'ın güzelliğini Türkiye gördü
Adana'da Seyhan Baraj Gölü heyecan dolu bir şampiyonaya daha ev sahipliği yaptı. Sarıçam Belediyesi Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışları büyük bir çekişmeye sahne oldu. 11 ilden 18 kulüp 96 sporcu, kategorilerine göre ayrılarak kanolarına binip 5 bin metre kürek çekerek dereceye girmek için yarıştı.

HAVA ŞARTLARI KÖTÜ ETKİLEDİ
Kano İl Temsilcisi Harun Akıllı, normalde 2 gün sürmesi gereken yarışların hava şartlarından dolayı tek güne çekildiğini belirterek, "Teknik kurul kararıyla milli takım havuzu oluşacak ve dereceye giren sporcular 13- 15 Mart'ta Antalya'da yapılacak, Uluslararası Gloria 2020 Cup'ta milli takım forması giyecek" diye konuştu.

SON TÖREN KAYIKHANE'DEYDİ
Kayıkhane Tesisleri'nde düzenlenen ödül töreninde Mustafa Özmen, Serkan Kakkaç, Fahri Ayvaz, Abdulsamet Beyazıt, Cemrehan Özbek, Berke Vural, Sena Yüçedağ, Erdal Kutlu, Doğa Güleken, Simge Kaya, Zehra Gümüş, Zuhrenaz Yenihayat, Fırat Cihan, Emircan Ayaklı, Efecan Civan, İsmail Akgül, Ali Duman, Kerim Tenha, Bedirhan Çıktay, Kırılo Avgan, Melih Uslu, Efe Kopuz, Faruk Topçu, Resül Aydın ve Özge Uzar kendi kategorilerinde ilk üç giren isimler oldu.

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Seyhan'ın güzelliğini Türkiye gördü
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