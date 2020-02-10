Seyhan'ın güzelliğini Türkiye gördü

Adana'da Seyhan Baraj Gölü
heyecan dolu bir
şampiyonaya
daha ev
sahipliği yaptı. Sarıçam Belediyesi Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışları büyük bir çekişmeye sahne oldu.
11 ilden 18 kulüp 96 sporcu
, kategorilerine
göre
ayrılarak kanolarına
binip 5 bin metre
kürek çekerek dereceye
girmek için yarıştı.
HAVA ŞARTLARI KÖTÜ ETKİLEDİ
Kano İl Temsilcisi Harun Akıllı
, normalde 2 gün sürmesi
gereken yarışların hava
şartlarından dolayı tek güne
çekildiğini belirterek, "Teknik kurul kararıyla milli takım havuzu oluşacak ve dereceye giren sporcular 13- 15 Mart'ta Antalya'da yapılacak, Uluslararası Gloria 2020 Cup'ta milli takım forması giyecek"
diye konuştu.
SON TÖREN KAYIKHANE'DEYDİ
Kayıkhane Tesisleri
'nde düzenlenen ödül töreninde Mustafa Özmen, Serkan Kakkaç, Fahri Ayvaz, Abdulsamet Beyazıt, Cemrehan Özbek, Berke Vural, Sena Yüçedağ, Erdal Kutlu, Doğa Güleken, Simge Kaya, Zehra Gümüş, Zuhrenaz Yenihayat, Fırat Cihan, Emircan Ayaklı, Efecan Civan, İsmail Akgül, Ali Duman, Kerim Tenha, Bedirhan Çıktay, Kırılo Avgan, Melih Uslu, Efe Kopuz, Faruk Topçu, Resül Aydın
ve Özge Uzar
kendi kategorilerinde ilk üç giren isimler oldu.