Seyhan'ın güzelliğini Türkiye gördü

Adana'daheyecan dolu birşampiyonayadaha evsahipliği yaptı.11 ilden, kategorilerinegöreayrılarak kanolarınabinipkürek çekerek dereceyegirmek için yarıştı.Kano İl Temsilcisi, normalde 2 gün sürmesigereken yarışların havaşartlarından dolayı tek güneçekildiğini belirterek,diye konuştu.'nde düzenlenen ödül törenindevekendi kategorilerinde ilk üç giren isimler oldu.

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