Sumudica’dan hakeme tepki

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş'a 3-0 yenilen Gaziantep FK
'nin teknik direktörü Marius Sumudica
, yönetiminden dolayı hakem Alper Ulusoy'a tepki gösterdi. Rumen hoca, hakemi eleştirerek, "Beşiktaş'ın hak etmediğini söylemek istemiyorum, tebrik ediyorum. Bugüne kadar şüpheli pozisyonda hakemin bizim lehimize kararlarını verdiğini ve böyle üç puan aldığımızı hatırlamıyorum"
dedi. Maçta iki pozisyona değinen Sumudica, "Güray'ın pozisyonunda oyuncumuzun kolu vücuduna yapışık. Öyle zıplıyor, kolu açık değil. 3 dakika süren VAR incelemesi penaltı kararı veriliyor. Beşiktaş'ın bu şekildeki pozisyonlara ihtiyacı yok. İyi hocaları var, iyi saha, iyi takım. Hakemlerin desteğine ihtiyacı yok"
şeklinde konuştu.