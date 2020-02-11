Badmintonda zirve için yarıştılar

BUGÜN NELER OLDU

ADANA'DA Okullar Arası Yıldızlar Badminton İl Şampiyonası sona erdi. Yıldız kızlarda Osman Gazi Ortaokulu şampiyon olurken, erkeklerde M. Adil İkiz Ortaokulu il şampiyonluğuna ulaştı. Badminton İl Temsilcisi Ceyhun Öktem, sıralamada ilk 3'e giren takımların Türkiye gurup şampiyonasında şehri temsil edeceklerini belirtti. Yıldız Kızlarda Osman Gazi Ortaokulu, M. Adil İkiz Ortaokulu, Şükran Çobanoğlu Ortaokulu, Ömer Refika Halıcılar Ortaokulu ilk dördü paylaşan takımlar olurken Yıldız Erkekler M. Adil İkiz, Yavuzlar birinci, Öğretmen Zeynep Erdoğdu Ortaokulu, ikinci, Ömer Refika Halıcılar Ortaokulu üçüncü ve Kılıçarslan Ortaokulu ise dördüncü oldu.