Çiçek mezatlarında 14 Şubat yoğunluğu

BUGÜN NELER OLDU

önemli çiçek üretimmerkezlerinden mezatlarda,sektörün "altın günü"olan Sevgililer Günü öncesihareketlilik yaşanıyor. Çiçeküreticilerinin ürünlerini gönderdiğimezatlarda, 14 Şubat Sevgililer Günüiçin ihtiyaca karşılık vermek isteyenesnafın tatlı telaşı başladı.Türkiye genelinde 18 şubesi bulunanDüzenlenen mezatlarda satışlar açık artırmausulü yapılıyor. Çiçekler sergilendiğialanda tanıtılırken, dükkanında satışa sunmakistediği ürünü almak isteyen çiçekçilertatlı bir yarışa giriyor. En yüksek fiyat teklifiverenin sahip olduğu çiçekler arasında esnafınrağbet gösterdiği kırmızı gül dikkati çekiyor.