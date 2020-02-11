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Çiçek mezatlarında 14 Şubat yoğunluğu

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
Çiçek mezatlarında 14 Şubat yoğunluğu
ÇUKUROVA'NIN önemli çiçek üretim merkezlerinden mezatlarda, sektörün "altın günü" olan Sevgililer Günü öncesi hareketlilik yaşanıyor. Çiçek üreticilerinin ürünlerini gönderdiği mezatlarda, 14 Şubat Sevgililer Günü için ihtiyaca karşılık vermek isteyen esnafın tatlı telaşı başladı. Türkiye genelinde 18 şubesi bulunan Düzenlenen mezatlarda satışlar açık artırma usulü yapılıyor. Çiçekler sergilendiği alanda tanıtılırken, dükkanında satışa sunmak istediği ürünü almak isteyen çiçekçiler tatlı bir yarışa giriyor. En yüksek fiyat teklifi verenin sahip olduğu çiçekler arasında esnafın rağbet gösterdiği kırmızı gül dikkati çekiyor.
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Çiçek mezatlarında 14 Şubat yoğunluğu
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