Çiçek mezatlarında 14 Şubat yoğunluğu

ÇUKUROVA'NIN
önemli çiçek üretim
merkezlerinden mezatlarda,
sektörün "altın günü"
olan Sevgililer Günü öncesi
hareketlilik yaşanıyor. Çiçek
üreticilerinin ürünlerini gönderdiği
mezatlarda, 14 Şubat Sevgililer Günü
için ihtiyaca karşılık vermek isteyen
esnafın tatlı telaşı başladı.
Türkiye genelinde 18 şubesi bulunan
Düzenlenen mezatlarda satışlar açık artırma
usulü yapılıyor. Çiçekler sergilendiği
alanda tanıtılırken, dükkanında satışa sunmak
istediği ürünü almak isteyen çiçekçiler
tatlı bir yarışa giriyor. En yüksek fiyat teklifi
verenin sahip olduğu çiçekler arasında esnafın
rağbet gösterdiği kırmızı gül dikkati çekiyor.