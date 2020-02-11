Deprem korkusundan çadırda yaşıyorlar

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş'ta Kelebek ailesi, deprem korkusundan dolayı evlerinin bahçesine kurdukları çadırda yaşıyor. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem Kahramanmaraş'ta da hissedilmiş, vatandaşlar korku ve panik nedeniyle sokaklara çıkmıştı. Dulkadiroğlu ilçesi Sümer Mahallesi'nde oturan ve deprem korkusu yaşayan Kelebek ailesi de, Elazığ depreminden sonra evlerinin bahçesine çadır kurdu. Deprem korkusu nedeniyle çadırda yaşadıklarını söyleyen Mustafa Kelebek, "Biz depreme hazırlıklı olarak çadırımızı kurduk ve gündüz işimize gidip akşam da çadırda yatıyoruz" dedi. Günlerdir deprem korkusuyla yaşadıklarını söyleyen Kelebek, "Hayata bir kere geldik ve canımızı da depremde kaybetmek istemiyoruz. Onun için tedbirimizi aldık ve çadırda yaşıyoruz. Biz kadere inanıyoruz fakat tedbirimizi almak zorundayız ve bir müddet çadırımızda kalacağız. Biz Yörükler olarak 10 bin nüfusumuz var ve bizim için zor olmuyor. Kökenimizde çadır olduğu için bu hayata zorlanmıyoruz" diye konuştu. Depremden sonra psikolojik destek beklediklerini söyleyen Süleyman Kelebek, "Ben oğlumun evindeydim ve deprem sırasında dışarı çıktı. Aile olarak psikolojimiz bozuldu ve korku var. Biz burada çadırlar kurduk ve burada kalıyoruz. Yetkililerden bizlere bir psikolojik destek verseler iyi olur" diye konuştu. Emine Kelebek ise, "Deprem sırasında ben evden dışarı çıkamadım ve ameliyatlıydım. Şimdi evimizin önüne çadır kurduk ve gece gelip burada uyuyoruz" diye konuştu.

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