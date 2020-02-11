Engelli Yakup’un Fenerbahçe hayali

geçen ay babasını kaybedip annesi ve 3 kardeşiyle birlikte yaşayan engelli Yakup Dalgıç, ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle Fenerbahçeli futbolcuları görme, statta maç izleme hayalini gerçekleştiremiyor. Anne Selma Dalgıç, "Oğlum Fenerbahçe hayranı. Fenerbahçe forması vardı her gün yıkayıp giyiyordu. Şimdi o artık eskidi tek ceketi kaldı" dedi. Ali-Selma Dalgıç çifti 26 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten Bahar (25), Özlem (23), Kardelen (21), Yakup (21) ve Hüseyin (17) isimli 5 çocuğu dünyaya geldi. Kardeşlerden Kardelen ve Yakup zihinsel engelli olarak doğdu. Çiftin Bahar isimli en büyük kızları 2 sene önce evlendi. Baba Ali Dalgıç da geçen Ocak ayının 6'sında Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'ndeki evinde kalp rahatsızlığından dolayı vefat etti. Şimdi babanın geride bıraktığı eşi ve çocukları 2 odalı gecekondularında devletin engelli çocuklar için verdiği toplam bin 500 lirayla yaşam mücadelesi veriyor. Anne Selma Dalgıç, hayırseverlerden yardım isteyerek, "Çok zor geçiniyorum ama devletimizden Allah razı olsun. 2 çocuk için maaş alıyorum onla idare etmeye çalışıyorum. Çocuklarım için yardım istiyorum" ifadelerini kullandı. Anne Dalgıç, engelli oğlunun Fenerbahçe hayranı olduğunu belirterek, "Fenerbahçe'yi çok seviyor" dedi.

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