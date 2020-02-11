Günsel 800 tedarikçi ile işbirliği anlaşması yaptı

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli ve milli arabası olan ve Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak prototip üretimi tamamlanarak 20 Şubat'ta ilk modeli B9'un tanıtımı yapılacak olan "GÜNSEL"in üretim sürecinde kullanılacak parçaları için 28 ülkeden 800 tedarikçi ile iş birliği yapılıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in projesi olan ve başkanlık ettiği ARGE çalışmaları sonucunda üretimden kalite kontrol süreçlerine 109 mühendis tarafından, 1.2 milyon saat emek harcanarak üretim aşamasına gelen ve Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde kurulan "GÜNSEL" üretim tesislerinde üretilecek olan "GÜNSEL" için 28 ülkeden 800 firma ile işbirliği protokolü imzalandı. "GÜNSEL" mühendisleri tarafından tasarlanan ve 10 binin üzerinde parçanın bir araya gelmesiyle oluşturulan, yüksek güvenilirlikli, özgün, verimli ve ileri düzey teknolojiye sahip ürünler kullanılan "GÜNSEL'in geliştirme sürecinde otomotiv sektörünün öncü yerli ve yabancı tedarikçileri ile iş birliği anlaşmaları yapılarak, 2021'de yıllık 2 bin araçla başlayacak seri üretim kapasitesinin, 2025'te yıllık 20 bin araca ulaşması planlanıyor. Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de Türkiye otomobil sanayi için imzalanan anlaşmaların oldukça önemli bir adım olduğunu belirterek, "GÜNSEL"in seri üretime başlaması ile birlikte ülke ekonomisine ve istihdamına ciddi bir katkı sağlanacağını belirterek küresel elektrikli araba sektöründe de önemli bir yere sahip olunacağının altını çizdi. "GÜNSEL"in ilk modeli B9'un tanıtımı, 20 Şubat'ta, saat 19.00'da Elexus Otel'de düzenlenecek organizasyonla yapılacak.

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