Havaya girmenin bir anlamı yok

DERBİ

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, futbolcularının karşısına çıktı,dedi. Tütüneker,diye konuştu. Bu arada mavi-lacivertli iki günlük iznin ardındanmaçı hazırlıklarına başladı.Yönetim kurulu antrenmanı izleyerek oyunculara destek oldu.Büyük önem taşıyan Adana derbisinde gülen taraf olan Adana Demirspor'un hocası Tütüneker, bu haftaki Bursaspor maçının daha mühim olduğu görüşünde.