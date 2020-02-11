Havaya girmenin bir anlamı yok

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FF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, futbolcularının karşısına çıktı, "Bu hafta deplasmanda karşılaşacağımız bir Bursaspor maçı var. Oraya yüksek konsantrasyonla gitmemiz lazım. Havaya girmenin anlamı yok. Daha yolumuz uzun. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız "
dedi. Tütüneker, "Önümüze bakacağız. Tek tek gidiyoruz. Takımımı performansından dolayı tebrik ediyorum"
diye konuştu. Bu arada mavi-lacivertli iki günlük iznin ardından Bursaspor
maçı hazırlıklarına başladı. Tam kadroya sahaya çıkan takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi.
Yönetim kurulu antrenmanı izleyerek oyunculara destek oldu.
DERBİ FATİHİ ÖNÜNE BAKIYOR
Büyük önem taşıyan Adana derbisinde gülen taraf olan Adana Demirspor'un hocası Tütüneker, bu haftaki Bursaspor maçının daha mühim olduğu görüşünde.