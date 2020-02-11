Huzur ve güven uygulaması yapıldı

polis ekipleri tarafından yapılan huzur güven uygulamasında 63 aranan şahıs yakalanırken 101 şahsa çeşitli suçlardan işlem yapıldı. Çok sayıda suç aleti de geçirildi. Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezinde huzur güven uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada aranan 63 şahıs yakalanırken, 33 şüpheliye uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 12 şüpheliye hırsızlık suçundan ve 56 şahsa ise kabahatler kanundan işlem yapıldı. Uygulama sonucunda ise 9 bin 500 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 1 kilo 67 gram esrar, 75 gram sentetik kannabinoid, 26 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 2 gram bonzai, 2 gram jameika, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 252 paket gümrük kaçağı sigara, 8 adet ruhsatsız tabanca, 625 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek, 10 adet kartuş, 3 adet çalıntı araç, 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet hacizli yakalamalı araç, 31 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1 adet çalıntı cep telefonu, 4 adet çalıntı elektronik malzeme, 2 bin 825 TL uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen para ve 1 adet kapsam dışı bıçak ele geçirildi.

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