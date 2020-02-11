Kanoda hedef olimpiyat

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KANO Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Milli Takım'ın 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılmak için kota yarışlarına hazırlandığını belirterek,dedi. Kabakçı, Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları için geldiği kentte organizasyonun 11 ildeki 18 kulüpten 110 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Bu yarışlarla belirlenecek milli sporcuların Adana'da kampa alınacağını ve Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Gloria Cup 2020 organizasyonuna hazırlanacağını anlatan Kabakçı,diye konuştu.