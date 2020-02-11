Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Kilis’te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

’te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
Kilis’te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
KİLİS'TE, yağış nedeni ile kayganlaşan yolda 2 otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Şıhmahsur kavşağında meydana geldi. A.K. yönetimindeki 74 BS 36 plakalı otomobil ile A.Y. yönetimindeki 07 NPC 21 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerden birinde bulunan E.Y., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kilis’te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN