Melih ABİ: Sanayi Sitesinin içi maalesef bu halde

BUGÜN NELER OLDU

Yeşiloba Sanayi Sitesi'ndeki görüntüler can sıkıyor.Daha da kötüleri var.Ben bunu seçtim.Kış ayındayız, yağmur soğuk insanlar zor durumda kalıyor.Özellikle yağmur yağdığında sitenin içi berbat.Burası galiba unutulmuş.Site sakinleri burnundan soluyor.İnsanlara bu eziyeti neden reva görüyorsunuz?Yapın su yolları.Siteye gelen gidenler de ne güzel yermiş desinler.Yapanlara da teşekkür etsinler.İnsanlara bunu reva görürseniz onlar da sizin için iyi düşünmez.Kendini esnafın yerine koy biraz başkan.yollar hemen yapılıyor.Hizmete diyecek lafımız yok.Belediyelerin görevi, halka hizmet götürmek.Fakat bir gariplik var.Yollar yapılırken rögar kapakları hep üstte kalıyor.Neden?Bir daha yol yapılırken çukurda kalmasın diye mi yapılıyor?Yoksa kasıtlı mı yapılıyor anlamıyorum.Tümsekleri görmeyen sürücüler zorda kalıyor.Araçlarının alt takımları zarar görüyor.Düzgün yapın şu işi.İnsanları mağdur etmeyin.