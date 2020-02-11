Niğde’nin markalaşma lansmanı yapıldı

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Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan "Marka Kent Projesinin Sonuç Raporu ve Logo Lansman için tören düzenlendi. Niğde Merkezde bir otelin toplantı salonunda düzenlenen törende konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Kapadokya'nın güney kapısı olan Niğde'nin, farklı kültür ve inançlara ait tarihi değerlere sahip olmasının yanında önemli doğal güzelliklere de sahip olduğunu belirtti. Demirkazık Dağının dünyada ve Türkiye'de en önemli dağcılık merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Şimşek, projeyle kentin bu avantajlarını fırsata dönüştürerek şehri markalaştırmayı, orta vadede de turizm ve kültür kenti olmayı hedeflediklerini anlattı. Vali Yılmaz Şimşek, Marka Kent Projesi kapsamında, Niğde, Mersin, Adana, İzmir, İstanbul ve Anakara'da sekiz arama konferansı düzenlediklerine belirtti.