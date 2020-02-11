Şehitlerimizin emanetisiniz

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Valisi Rahmi Doğan, eşi Gülden Gülüzar Doğan ile birlikte Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan İsmail Akatay'ın ailesini ziyaret etti. Reyhanlı'da Esenlik Mahallesinde şehidin baba evinde gerçekleşen taziye ziyaretinde, şehidin ailesi ile bir araya gelerek acılarını paylaşan Vali Doğan, baba Hüseyin Akatay ve aile fertlerine baş sağlığı diledi. Ziyarette şehit için Reyhanlı İlçe Müftüsü Murat Akçay tarafından Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Vali Doğan "Şehidimiz İsmail Akatay'a ve diğer tüm şehitlerimize Allahtan rahmet ve siz değerli ailesine de sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin vatan ve bayrak uğruna yapmış oldukları fedakarlıkları kelimelere sığdıramıyorum, onlar bu kutsal yolda yürürken ailelerini bizlere emanet bıraktılar bu nedenle biz devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olacağız.'' dedi.