Su kaynaklarını doğru kullanmalıyız

BUGÜN NELER OLDU

de içerisinde bulunduğu Akdeniz'e kıyısı bulunan Türkiye, Yunanistan, Fransa, İtalya, Tunus ve Almanya ülkelerinin katılımı ile ''Sürdürülebilir Kıyısal Yeraltı Suyu Yönetimi ve Değişen İklimde Yenilikçi Yönetim Yoluyla Kirlilik Azaltma'' konulu Avrupa Projesi bilgilendirme toplantısı Erdemli Belediyesinin ev sahipliğinde toplantı salonunda yapıldı. Toplantı öncesi proje yürütücü heyeti ile arazi çalışmalarına katılan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçe sınırları içerisinde kullanılmakta olan sulama kanallarını proje heyetine göstererek ilçe tarımında sulama metotları hakkında bilgiler aktardı. Yer altı su kaynağından alınan numunenin analizini yapan proje heyeti, kaynağın içilebilir olduğunu belirtti. Proje heyetini Erdemli'de ağırlamaktan memnuniyetini belirten Başkan Tollu, tüm katılımcılara Erdemli Yörük Müzesini gezdirerek; ilçemizin kültürü hakkında da anlatımlarda bulundu. Arazi çalışmaları tamamlandıktan sonra Erdemli Belediyesi toplantı salonunda başlayan toplantıda; TÜBİTAK kapsamında desteklenen uluslararası projenin (PRIMA) Türkiye'deki pilot çalışma alanı olarak Erdemli Kıyı Aktiflerinin seçildiği, projenin toplantıları ve arazi çalışmalarının Mersin Üniversitesi ile Erdemli Belediyesi'nin ortak çalışmaları ile gerçekleşeceği kaydedildi.