Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Ustamla bir gün

Ustamla bir gün

“Ustamla Bir Gün” projesi kapsamında ‘futbolcu’ olmak isteyen 25 öğrenci, Demirspor- Adanaspor maçında seremoniye futbolcularla el ele tutuşarak çıktı

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
Ustamla bir gün
Adana'da "Ustamla Bir Gün" projesi kapsamında futbolcu olmak isteyen öğrenciler Adana Demirspor-Adanaspor maçına götürüldü. Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün yürütücüsü olduğu "Ustamla Bir Gün" projesinde futbolcu olmak istediğini kuruma mektup yollayarak ulaştıran Fatin Rüştü Zorlu Ortaokulu, Gülbahçesi Ortaokulu ve 80. Yıl Ortaokulu'ndan 25 öğrenci, 8 Şubat 2020 tarihinde saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda gerçekleşen Adana Demirspor-Adanaspor müsabakasına götürüldü. Vali Mahmut Demirtaş ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Karaveli de çocuklara destek verdi. Seremoniye futbolcularla el ele tutuşarak çıkan öğrenciler, İstiklal Marşı okuyarak kendilerine ayrılan kısımda maçı izlemek üzere yerlerine geçti. Projeyle öğrencilerin seçmeyi düşündükleri mesleklerin çalışma koşulları, mesleğin gerektirdiği kişisel ve fiziksel özellikler, mesleğin kazanç durumu ve toplumsal statüsü hakkında bilgi edindiği belirtildi. Mesleklerin uygulama ve çalışma ortamlarını gözlemleyip, meslek ustalarıyla birebir iletişime geçen öğrencilerin mesleğin icrası hakkında futbolculardan deneyimlerini dinleme fırsatı da bulduğu kaydedildi. "Ustamla Bir Gün" projesi çocukların yaşantı ve deneyim süreçlerini geliştirerek meslek seçim sürecinde yaşayabileceği sıkıntıları minimize etmeyi amaçlıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ustamla bir gün
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN