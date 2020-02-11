Ustamla bir gün

dana'daprojesi kapsamında futbolcuolmak isteyen öğrencilerAdana Demirspor-Adanaspormaçına götürüldü.kapsamındaAdanaÇalışma veİş Kurumu İlMüdürlüğü'nünyürütücüsü olduğuprojesinde futbolcu olmak istediğinikuruma mektup yollayarak ulaştıran'ndan 25 öğrenci, 8 Şubat2020 tarihinde saat 19.00'da'nda gerçekleşenAdanamüsabakasına götürüldü.Valivede çocuklaradestek verdi.Projeyle öğrencilerin seçmeyi düşündüklerimesleklerin çalışma koşulları,mesleğin gerektirdiği kişiselve fiziksel özellikler, mesleğin kazançdurumu ve toplumsal statüsühakkında bilgi edindiği belirtildi.Mesleklerin uygulama ve çalışmaortamlarını gözlemleyip, meslekustalarıyla birebiriletişime geçenöğrencilerin mesleğinicrası hakkındafutbolculardandeneyimlerini dinlemefırsatı da bulduğukaydedildi.projesi çocuklarınyaşantı ve deneyim süreçlerinigeliştirerek meslek seçim sürecindeyaşayabileceği sıkıntılarıminimize etmeyi amaçlıyor.

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