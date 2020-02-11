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dana'da "Ustamla Bir Gün"
projesi kapsamında futbolcu
olmak isteyen öğrenciler
Adana Demirspor-Adanaspor
maçına götürüldü. Güney Adana Kalkınma Programı
kapsamında
Adana
Çalışma ve
İş Kurumu İl
Müdürlüğü'nün
yürütücüsü olduğu "Ustamla Bir Gün"
projesinde futbolcu olmak istediğini
kuruma mektup yollayarak ulaştıran Fatin Rüştü Zorlu Ortaokulu, Gülbahçesi Ortaokulu ve 80. Yıl Ortaokulu
'ndan 25 öğrenci, 8 Şubat
2020 tarihinde saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı
'nda gerçekleşen
Adana Demirspor-Adanaspor
müsabakasına götürüldü.
Vali Mahmut Demirtaş
ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Karaveli
de çocuklara
destek verdi. Seremoniye futbolcularla el ele tutuşarak çıkan öğrenciler, İstiklal Marşı okuyarak kendilerine ayrılan kısımda maçı izlemek üzere yerlerine geçti.
Projeyle öğrencilerin seçmeyi düşündükleri
mesleklerin çalışma koşulları,
mesleğin gerektirdiği kişisel
ve fiziksel özellikler, mesleğin kazanç
durumu ve toplumsal statüsü
hakkında bilgi edindiği belirtildi.
Mesleklerin uygulama ve çalışma
ortamlarını gözlemleyip, meslek
ustalarıyla birebir
iletişime geçen
öğrencilerin mesleğin
icrası hakkında
futbolculardan
deneyimlerini dinleme
fırsatı da bulduğu
kaydedildi. "Ustamla Bir Gün"
projesi çocukların
yaşantı ve deneyim süreçlerini
geliştirerek meslek seçim sürecinde
yaşayabileceği sıkıntıları
minimize etmeyi amaçlıyor.