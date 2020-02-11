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Uygulamada çalıntı motosiklet yakalandı

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
Uygulamada çalıntı motosiklet yakalandı
VATANDAŞIN can ve mal güvenliğinin sağlanması, çalıntı motosiklet, bisiklet ve mobiletlerin bulunması kasksız motosiklet sürüşünün önüne geçmek için polis uygulama yaptı. Adana'da çalıntı motosiklet, bisiklet ve mobiletlerin bulunması, kasksız motosiklet sürüşünün önüne geçmek için yapılan uygulamada, 3 çalıntı, 2 hacizli yakalamalı motosiklet ele geçirildi. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda Seyhan ilçesinde motosiklet, bisiklet ve mobilet hırsızlıklarının ve kasksız motosiklet sürüşünün önüne geçilmesi için uygulama yapıldı. Ekipler, yaptığı uygulamada, 421 şahsın Genel Bilgi Taraması'nı (GBT) yaparken ,2'si ilamatlı olmak üzere 4 aranan şahsı yakaladı. 108 araç, 300 motosikletin yapılan sorgusunda ise şase ve motor numarası kazınmış 1, 3 çalıntı, 2 hacizli yakalamalı motosiklet ele geçirilirken 2'si yabancı uyruklu toplam 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
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Uygulamada çalıntı motosiklet yakalandı
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