Bilgiyle donatılmış yeni nesil hemşireler mezun oldu

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 2019-2020 Güz dönemi mezuniyet töreni Sağlık Bilimleri Fakültesi İrfan Günsel Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, dekanlar, bölüm başkanları, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileler katıldı. Törende Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ birer konuşma yaptı. Prof. Dr. Yılmaz, 2007-2008 eğitim öğretim yılında eğitime başlayan hemşirelik fakültesinin bugün adanın ilk ve tek hemşirelik fakültesi olma özelliğini taşıdığını söyledi. Prof. Dr. Yılmaz, mezun öğrencilere hemşirelik mesleğinin öneminden bahsederek, mesleğe yeni atılan hemşirelerin insanlığa en iyi şekilde hizmet edeceklerine inanç belirtti.